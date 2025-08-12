Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iş makinesinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Bayraktar Mahallesi'nde yol çalışması yapan E.D. (32) idaresindeki kepçe, geri manevra yaptığı esnada Ahsen Altun'a (5) çarptı.
Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Altun, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Altun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İş makinesini kullanan E.D. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da İş Makinesi Çocuğa Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?