Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
E.D'nin kullandığı 02 AEN 837 plakalı motosiklet Karşıyaka Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde Y.G. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki sürücü ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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