Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yavuz Selim Mahallesi'nde Muhammed Umut Parlak'ın (17) kullandığı 34 GYV 562 plakalı motosiklet, N.C. idaresindeki 02 ABD 669 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Parlak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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