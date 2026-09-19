Kahta'da öğrenciler uçurtma uçurarak Gazzeli çocuklara umut mesajı gönderdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği kapsamında program düzenlendi.

Hürriyet Mahallesi'nde Mevlana İlkokulu civarında gerçekleştirilen programa, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve kurum amirleri katıldı.

Gazzeli çocukların yaşadığı zorluklara dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" mesajıyla uçurtmalarını gökyüzüne bıraktı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, çocukların savaşların değil, barışın, sevginin ve umudun hakim olduğu bir dünyada büyümeyi hak ettiğini belirterek, etkinliğin Filistinli çocuklar için anlamlı bir mesaj taşıdığını söyledi.

Başli, "Bugün Kahta'dan gökyüzüne yükselen her uçurtma, Filistinli çocuklara uzanan bir kardeşlik eli ve geleceğe bırakılan bir umut mesajı olsun." dedi.

Etkinlik, öğrencilerin uçurtmalarını gökyüzüne bırakması ve çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.