Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.U. idaresindeki 34 GLG 280 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolunun Sanayi kavşağında M.G'nin kullandığı 02 AED 016 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahta'da Tır-Otomobil Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?