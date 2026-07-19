Adıyaman'ın Kahta yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
M.H.D. idaresindeki 02 AT 412 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Adıyaman kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahta Yolunda Trafik Kazası: 8 Yaralı - Son Dakika
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