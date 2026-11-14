Kahtan Vindavi, Kerkük Vilayet Meclisinde yapılan oylamayla vali seçildi - Son Dakika
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Kahtan Vindavi, Kerkük Vilayet Meclisinde yapılan oylamayla vali seçildi

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Kerkük Vilayet Meclisinde eski Vali Muhammed Seman Ağa'nın istifası kabul edildi ve oylamada ITC Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi vali seçildi. Vindavi, Kerkük'te huzur ve güveni güçlendirip ayrım gözetmeden tüm halka hizmet etmeyi hedeflediğini söyledi.

Irak'ın Kerkük vilayetinde valilik görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük İl Başkanı Kahtan Vindavi seçildi.

Kerkük Vilayet Meclisinde düzenlenen oturumda, eski Vali Muhammed Seman Ağa'nın istifası kabul edilirken, yapılan oylamada yeni vali olarak Vindavi belirlendi.

Kerkük Valiliği binasında basın toplantısı düzenleyen Vindavi, Türkmenlerin son bir yıl içinde iki kez Kerkük Valiliği görevini üstlenmesinin tüm Kerküklüler için hayırlı olmasını diledi.

Önceki valinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Vindavi, hiçbir etnik veya toplumsal kesim arasında ayrım gözetmeden tüm Kerkük halkına hizmet etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Vindavi, öncelikli amacının Kerkük'te huzur ve güven ortamını güçlendirmek, farklı topluluklar arasında birlikte yaşama kültürünü pekiştirmek olduğunu ifade etti.

Kerkük Valiliği, 16 Nisan'da ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın göreve seçilmesiyle yaklaşık 100 yıl aradan sonra yeniden Türkmenlere geçmişti.

Yaklaşık bir asır sonra Kerkük'ün ilk Türkmen valisi olan Ağa, ekim ayında Irak Devlet Bakanlığı görevine getirilmişti.

Kerkük'ün yeni Valisi Kahtan Vindavi kimdir?

Kerkük Valiliğine seçilen Kahtan Vehbi Hasan Ali Vindavi, uzun yıllardır Irak Türkmen Cephesi bünyesinde siyaset, teşkilatlanma, eğitim ve gençlik alanlarında çeşitli görevler üstlendi.

1975'te Kerkük'ün Tesin Mahallesi'nde doğan Vindavi, uluslararası ticaret ve lojistik alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Ekonomi alanında doktora çalışmalarını sürdüren Vindavi, 2003'ten itibaren Türkmen gençliğine yönelik faaliyetlerde ve teşkilatlanma çalışmalarında aktif rol aldı.

Siyasi hayatına gençlik çalışmalarıyla başlayan Vindavi, 2007'de Irak Türkmen Parlamentosunda gençlik temsilcisi olarak görev yaptı.

2008'de Türkmeneli Öğrenci ve Gençlik Birliği Yürütme Kurulu üyeliğine seçilen Vindavi, daha sonra Öğrenci İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

2010'da Irak Türkmen Cephesi Merkez Komitesi üyeliğine getirilen Vindavi, 2011'de Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini yürüttü.

Vindavi, 2022'den bu yana Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanlığı görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA
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