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Kahve zinciri şubesine silahlı saldırı - Son Dakika
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Kahve zinciri şubesine silahlı saldırı

Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Kahve zinciri şubesine silahlı saldırı
13.12.2023 - 22:59,
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ADANA'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfegiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturmabaşlattı.

Kaynak: DHA
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Polisiye, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahve zinciri şubesine silahlı saldırı - Son Dakika
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