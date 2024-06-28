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Kahvede otururken kısmet ayağına geldi

TOKAT - Tokat'ın Yeşilyurt İlçesi'nde çam ağacına oğul veren arılara kimse sahip çıkmayınca kahvede oturan Müslüm Sağlam, arıları kovana alarak kurtardı.

Tokat'ın Yeşilyurt İlçesi'nde Atatürk Caddesi'ne gelen arılar, çam ağacına kondu. Oğul veren arılara kimse sahip çıkmayınca, kahvede oturan Müslüm Sağlam harekete geçti. İlçe merkezinden arı maskesi ve kovan alan Sağlam, arıların konduğu dalı makasla keserek arıları kovana doldurdu. Dört saat boyunca kovanın başında bekleyen Sağlam, tüm arıların kovana girmesini sağladıktan sonra kovanı alarak eve götürdü.

Kahvehanede oturduğu sırada, merkezdeki çam ağacına arıların oğul verdiğini gören Müslüm Sağlam, "Ne yapalım? Kimse sahiplenmeyince biz sahiplendik" dedi.