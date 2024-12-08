Avcılar'da kahvehane kurşunlayan şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar Asayiş Büro Ekipleri 24 Kasım'da Yeşilkent Mahallesi G-202 Sokak'ta kahvehane kurşunlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın 34 FGA 826 plakalı aracı kullandığını tespit etti.
Polis, kimliği belirlenen şüpheli Çağlar G'yi (23) evinde yakaladı. 9 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilen şüphelinin olayda kullandığı silah da evinde ele geçirildi.
Gözaltına alınan Çağlar G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, şüphelinin kurşunlanan kahvehanenin önüne araçla gelmesi çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kahvehaneye Kurşun Sıkan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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