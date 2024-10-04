Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Ordu'da 2 bin 200 feromon tuzak asılarak kahverengi kokarca zararlısının popülasyonu azaltılacak.

04.10.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında fındık bahçelerine asılan 2 bin 200 feromon tuzak, zararlının popülasyonunu azaltmayı hedefliyor.

Kentte fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren ve son bir yılda sayısı artan kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kahverengi kokarca zararlısına karşı son bir yıldır yoğun mücadele verildiğini söyledi.

Zararlıya karşı mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, kahverengi kokarcaya karşı "cezbet-yok et" yöntemiyle mücadele yürütüldüğünü kaydetti.

Yılmaz, kahverengi kokarcanın çok hızlı çoğaldığını ve aynı şekilde de yayılım gösterebilen istilacı bir tür olduğuna dikkati çekerek, 300'den fazla bitkide zarar yapabildiğini aktardı.

Mücadelesi çok zor olan bir böcekle baş etmeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Ancak kararlı bir şekilde kokarca ile mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaların soğumasıyla bu çalışmalarımıza daha da ağırlık vermeye başladık." dedi.

"İhtiyaç görülen yerlere 2 bin feromon tuzak daha asılacak"

Yılmaz, kahverengi kokarcanın hava sıcaklığının düşmeye başlamasıyla kışlak diye tabir edilen samanlık, odunluk ya da evlere yöneldiğini anlatarak, "Cezbet-yok et yöntemiyle bu çalışmalarımız devam ediyor. Son bir ay içinde yoğunluğun fazla görüldüğü 2 bin 200 noktaya feromon tuzaklar astık." diye konuştu.

Zararlının feromon içindeki malzemeden salgılanan kokuya gelerek tuzak çevresinde toplandığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Daha sonra tuzak çevresine toplanan kokarcaları ilaçlamak suretiyle imha ediyoruz. Bazen tuzağı astığımızdan bir saat sonra, bazen de bir gün sonra bu toplanmanın olduğunu görüyoruz. Ekiplerimiz kokarcaların toplanmasını takip ederek ilaçlama yaparak imha ediyor."

Yılmaz, ihtiyaç görülen yerlere 2 bin feromon tuzak daha asılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Her ay kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele etmek için feromon tuzakların sayısını artıracağız. Amacımız bu zararlı böceğin kışlaklara girmeden popülasyonunu ciddi anlamda azaltmak. Tuzaklar şu anda çok güzel sonuçlar veriyor. Çünkü tuzak sayesinde kokarcalar bir araya toplanıyor. Biz de ayağımıza kadar gelen kokarcaları ilaçlama yaparak imhasını yapıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmamız zararlının popülasyonun azalmasına katkı sağlıyor."

100 bin kışlakta ilaçlama yapılması hedefleniyor

Ordu'da geçen yıl 40 bin kışlakta ilaçlama yapıldığını anımsatan Yılmaz, ilerleyen dönemde ilaçlanacak kışlak sayısını 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İlaçlama yapılacak kışlakların belirlenmesi için muhtarlarla çalışma yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kışlaklar tespit edildikten sonra buralarda ilaçlama yapılacak. Tüm sektör paydaşları ile birlikte yapacağımız bu çalışmalarla inşallah kahverengi kokarca zararlısının popülasyonu minimize edeceğiz ve en düşük seviyeye düşürmüş olacağız. Ekonomimizin can damarı olan fındık başta olmak üzere diğer ürünlere vermiş olduğu zararı, daha az zararla korumaya ve kurtarmaya çalışacağız."

Yılmaz, üreticilere, il ve ilçe müdürlüklerinin kışlaklarda yapacağı çalışmaları muhtarlar aracılığıyla takip etmelerini ve ilaçlama günü mutlaka kışlakların kapısını açık tutmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Kemal Yılmaz, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tuzak, Tarım, ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
08:45 Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri’deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar
22:46 Husiler, Kızıldeniz’de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
20:23 Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 13:01:25. #1.12#
SON DAKİKA: Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement