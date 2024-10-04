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Ordu'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında fındık bahçelerine asılan 2 bin 200 feromon tuzak, zararlının popülasyonunu azaltmayı hedefliyor.

Kentte fındık başta olmak üzere meyve ve sebzelere zarar veren ve son bir yılda sayısı artan kokarca zararlısının popülasyonunun azaltılmasına yönelik çalışmalar hızlandırıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kahverengi kokarca zararlısına karşı son bir yıldır yoğun mücadele verildiğini söyledi.

Zararlıya karşı mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, kahverengi kokarcaya karşı "cezbet-yok et" yöntemiyle mücadele yürütüldüğünü kaydetti.

Yılmaz, kahverengi kokarcanın çok hızlı çoğaldığını ve aynı şekilde de yayılım gösterebilen istilacı bir tür olduğuna dikkati çekerek, 300'den fazla bitkide zarar yapabildiğini aktardı.

Mücadelesi çok zor olan bir böcekle baş etmeye çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Ancak kararlı bir şekilde kokarca ile mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Havaların soğumasıyla bu çalışmalarımıza daha da ağırlık vermeye başladık." dedi.

"İhtiyaç görülen yerlere 2 bin feromon tuzak daha asılacak"

Yılmaz, kahverengi kokarcanın hava sıcaklığının düşmeye başlamasıyla kışlak diye tabir edilen samanlık, odunluk ya da evlere yöneldiğini anlatarak, "Cezbet-yok et yöntemiyle bu çalışmalarımız devam ediyor. Son bir ay içinde yoğunluğun fazla görüldüğü 2 bin 200 noktaya feromon tuzaklar astık." diye konuştu.

Zararlının feromon içindeki malzemeden salgılanan kokuya gelerek tuzak çevresinde toplandığını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Daha sonra tuzak çevresine toplanan kokarcaları ilaçlamak suretiyle imha ediyoruz. Bazen tuzağı astığımızdan bir saat sonra, bazen de bir gün sonra bu toplanmanın olduğunu görüyoruz. Ekiplerimiz kokarcaların toplanmasını takip ederek ilaçlama yaparak imha ediyor."

Yılmaz, ihtiyaç görülen yerlere 2 bin feromon tuzak daha asılacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Her ay kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele etmek için feromon tuzakların sayısını artıracağız. Amacımız bu zararlı böceğin kışlaklara girmeden popülasyonunu ciddi anlamda azaltmak. Tuzaklar şu anda çok güzel sonuçlar veriyor. Çünkü tuzak sayesinde kokarcalar bir araya toplanıyor. Biz de ayağımıza kadar gelen kokarcaları ilaçlama yaparak imhasını yapıyoruz. Dolayısıyla bu çalışmamız zararlının popülasyonun azalmasına katkı sağlıyor."

100 bin kışlakta ilaçlama yapılması hedefleniyor

Ordu'da geçen yıl 40 bin kışlakta ilaçlama yapıldığını anımsatan Yılmaz, ilerleyen dönemde ilaçlanacak kışlak sayısını 100 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

İlaçlama yapılacak kışlakların belirlenmesi için muhtarlarla çalışma yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kışlaklar tespit edildikten sonra buralarda ilaçlama yapılacak. Tüm sektör paydaşları ile birlikte yapacağımız bu çalışmalarla inşallah kahverengi kokarca zararlısının popülasyonu minimize edeceğiz ve en düşük seviyeye düşürmüş olacağız. Ekonomimizin can damarı olan fındık başta olmak üzere diğer ürünlere vermiş olduğu zararı, daha az zararla korumaya ve kurtarmaya çalışacağız."

Yılmaz, üreticilere, il ve ilçe müdürlüklerinin kışlaklarda yapacağı çalışmaları muhtarlar aracılığıyla takip etmelerini ve ilaçlama günü mutlaka kışlakların kapısını açık tutmaları çağrısında bulundu.