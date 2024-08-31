Samsun'da Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Hızlanacak - Son Dakika
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Samsun'da Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Hızlanacak

Samsun\'da Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Hızlanacak

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti. Zararlıya karşı feromon tuzakları kullanılacak ve ilaçlama yapılacak.

31.08.2024 12:19
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Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele çalışmalarını hızlandıracaklarını belirtti.

Sağlam, gazetecilere, kahverengi kokarca zararlısının fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe ciddi zarar verdiğini söyledi.

Zararlıyla mücadele amacıyla ağaçlara feromon tuzakları yerleştirildiğini aktaran Sağlam, zararlının rüzgar almayan, nemli bahçelerde daha sık görüldüğünü dile getirdi.

Kahverengi kokarca zararlısının en fazla nem biriken yerleri tercih ettiğini anlatan Sağlam, "Eğer az zararlı böcek olan bir bölgeyi ilaçlarsanız, yararlı böcekleri de öldürürsünüz. Bu nedenle önce tuzaklardaki zararlıları sayarak yoğunluk tespiti yapılmalı, ilaçlama ardından yapılmalı. Gözlemlerimize göre denize yakın, rüzgar alan ya da yüksek rakımlı bahçelerde bu zararlıya pek rastlanmıyor." dedi.

Sağlam, kahverengi kokarca zararlısının yaz sonrası metruk binalarda konakladığına işaret ederek, "Hasat sonrası yoğun görülen yerlerde tavsiye edilen ilaçlar kullanılmalı. Bu zararlı, kışı metruk binalarda veya saçak altlarında geçiriyor. Bu alanlara feromon tuzakları yerleştiriyoruz ve tuzağa gelen böcekleri yok ediyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak zararlılara karşı kapsamlı mücadele başlatacaklarını vurgulayan Sağlam, "Bakanlık olarak biyosidal ilaç temin edeceğiz. Zararlının bulunduğu köylerin tamamını ilaçlayacağız. Teknik ekipler gözetiminde her gün 10 köyü ilaçlayacağız. Kahverengi kokarca zararlısının yoğun olduğu bahçe ve köylerde önlemleri artıracağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kahverengi Kokarca Zararlısıyla Mücadele Hızlanacak - Son Dakika

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