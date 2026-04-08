Kaja Kallas: ABD-İran Ateşkesi Fırsat Sunuyor - Son Dakika
Kaja Kallas: ABD-İran Ateşkesi Fırsat Sunuyor

08.04.2026 10:39
Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki ateşkesin gerginliği azalttığını ve diplomasi için zemin oluşturduğunu belirtti.

(ANKARA) - Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, "ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşması, haftalar boyunca devam eden gerginliğin ardından uçurumun eşiğinden geri dönülmesi anlamına geliyor. Bu anlaşma tehditlerin hafifletilmesi, füze saldırılarının durdurulması, deniz taşımacılığının yeniden başlatılması ve kalıcı bir anlaşmaya yönelik diplomasi için zemin hazırlanması açısından çok ihtiyaç duyulan bir fırsat sunuyor. Hürmüz Boğazı yeniden geçişe açılmalıdır" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Kallas, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşması, haftalar boyunca devam eden gerginliğin ardından uçurumun eşiğinden geri dönülmesi anlamına geliyor. Bu anlaşma tehditlerin hafifletilmesi, füze saldırılarının durdurulması, deniz taşımacılığının yeniden başlatılması ve kalıcı bir anlaşmaya yönelik diplomasi için zemin hazırlanması açısından çok ihtiyaç duyulan bir fırsat sunuyor. Hürmüz Boğazı yeniden geçişe açılmalıdır."

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar ile görüştüm ve bu anlaşmayı sağladığı için kendisine teşekkür ettim. Savaşın temel nedenleri hala çözüme kavuşturulmadığı için arabuluculuk kapısı açık kalmalıdır. AB bu çabaları desteklemeye hazırdır ve bölgedeki ortaklarıyla temas halindedir. Bugün Suudi Arabistan'da bu konuyu görüşeceğim."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kaja Kallas: ABD-İran Ateşkesi Fırsat Sunuyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Kaja Kallas: ABD-İran Ateşkesi Fırsat Sunuyor - Son Dakika
