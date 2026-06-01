Kaja Kallas: Pakistan'ın Savunma Hakkı Var

01.06.2026 13:08
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Pakistan'ın uluslararası hukuka uygun savunma hakkını vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Pakistan'ın Afganistan'la çatışma içinde bulunduğunu anımsatarak, "Pakistan'ın, uluslararası hukuka uygun şekilde kendisini ve halkını savunma hakkı vardır." açıklamasında bulundu.

Kallas, Pakistan'da Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Ishak Dar ile ortak basın toplantısında konuştu.

Pakistan'ın desteği sayesinde ABD ve İran arasındaki ateşkesi uzatmak ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için kırılgan da olsa diplomatik bir fırsat doğduğunu belirten Kallas, "Ancak İran ile aramızda sağlanacak herhangi bir geçici uzlaşının ardından, Tahran'ın nükleer stokları ve diğer kritik konular hakkında daha derin görüşmeler yapılması gerekecektir. Kalıcı istikrar, daha kapsamlı çözümler gerektirir." ifadesini kullandı.

Kaja Kallas, AB'nin sürdürülebilir ve barışçıl bir çözümün sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu kaydederek, ekonomik nüfuz, nükleer uzmanlık, Körfez bölgesindeki ortaklarla uzun süredir devam eden ilişkiler ve İran ile doğrudan temasların bu konuda önemli avantaj sunduğunu dile getirdi.

Nihai bir anlaşmanın kalıcı olmasına yardımcı olmak için AB'nin somut bir rol üstlenebileceğine dikkati çeken Kallas, bu rolün denizcilik operasyonlarından uzun vadeli istikrarı destekleyen ekonomik teşviklere ve diğer alanlara kadar uzanabileceğini söyledi.

Kallas, Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmanın ise son dönemde ciddi insani sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, aynı zamanda daha fazla istikrarsızlık ve radikalleşme riskini artırdığını kaydetti.

AB'nin bu nedenle her iki tarafa da sürekli olarak itidal göstermeleri ve gerilimi düşürmeleri çağrısında bulunduğunu hatırlatan Kallas, "Pakistan'ın, uluslararası hukuka uygun şekilde kendisini ve halkını savunma hakkı vardır. Ancak mevcut durumda en uygun çıkış yolu hava saldırıları değil, diyalogdur." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

