Kaja Kallas: Rusya Hesap Vermeli

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetlerinden sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

Kallas, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Kiev'e yaptığı ziyarete ilişkin mesaj paylaştı.

Buça kentindeki olayları anmak için bölgeye giden Kallas, "Buça, Rusya savaşının zalimliğini sembolize ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, Buça'da sivillerin yakın mesafeden vurulduğunu, bazılarının ellerinin arkadan bağlandığını aktararak, "Bu toplu katliamların üzerinden 4 yıl geçtikten sonra kurbanları anıyoruz. Burada yaşananlar inkar edilemez." ifadelerini kullandı.

AB'nin, Ukrayna'nın savaş zararları için "Uluslararası Tazminat Komisyonu" ve Saldırı Suçu Özel Mahkemesine destek vermeye devam ettiğinin altını çizen Kallas, Birliğin suçların cezasız kalmamasını sağlama konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Kallas, "Rusya, Ukrayna'da yaptıklarından dolayı hesap vermelidir." ifadesine yer verdi.

Rusya, savaşın başladığı 2022'de Kiev bölgesinde yer alan Buça kentine girmiş ve 1 ay sonra kentten çekilmişti.

Kiev yönetimi, birkaç gün sonra Rus askerlerinin çekildiği Buça kentinde Rusya'yı "katliam" yapmakla suçlamıştı. Rusya, iddiaların provokasyon olduğunu savunuyor.