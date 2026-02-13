Kaja Kallas'tan Hesap Verilebilirlik Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaja Kallas'tan Hesap Verilebilirlik Vurgusu

13.02.2026 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, yeni dünya düzeninde hesap verilebilirliğin eksik olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, mevcut dünya düzeninde en büyük eksikliğin hesap verilebilirlik olduğunu belirtti.

Kallas, 62. Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde düzenlenen "Kırılma Noktası: Uluslararası Düzen Reform ile Yıkım Arasında" başlıklı panelde konuştu.

Eski dünya düzeninin yıkılıp yıkılmadığına ilişkin açıklamalarda bulunan Kallas, bu bağlamda bir adım geriye giderek ilk etapta bu dünya düzeninin neden inşa edildiğine bakılması gerektiğini söyledi.

Kallas, temel amacın savaşların engellenmesi olduğunu vurgulayarak, "Şu anda baktığımızda ise dünya düzeninin tam tersini görüyoruz. Çok sayıda savaş var." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de uluslararası krizler meydana geldiğinde uluslararası hukukun daha ileriye taşındığını ifade eden Kallas, "Şimdi geleceğe bakıp nasıl bir yeni dünya inşa etmek istediğimize karar vermemiz gerek. (Mevcut dünya düzeninde) En büyük eksik hesap verilebilirlik." vurgusunu yaptı.

Kallas, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerinin çok iyi olduğunu ancak bu ilkeler ihlal edildiğinde hesap verme mekanizmasının çalışmadığını belirterek, "BM, mevcut dünyayı yansıtmıyor." diye konuştu.

Bunun bir fırsata çevrilebileceğine işaret eden Kallas, dünyadaki birçok ülkenin kurallara dayalı bir düzen istediğini dile getirdi.

"Çok taraflı sistemde önemli olan husus, devletler arasındaki eşitliktir"

AB'nin "Barış Kurulu"na dahil olmamasına ilişkin de konuşan Kallas, burada BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararıyla tam uyum bulunmadığını, doğrudan Gazze'ye atıf yapılmadığını ve süresinin sınırlandırılmadığını ifade etti.

Kallas, ABD'nin dünya düzenini reforme etme isteğini esasen memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Çok taraflı sistemde önemli olan husus, devletler arasındaki eşitliktir. Reform yapılırken, tüm devletlerin eşit olduğu ve kimsenin hukukun üstünde olmadığı hesaba katılmalıdır." vurgusunu yaptı.

"(İsrail'in hesap vermesi) Kimse hukukun üstünde değildir"

Mutabık kalınan kurallar ihlal edildiğinde hesap verilmesi gerektiğinin altını çizen Kallas, bunun en güçlü ülkeler için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Kallas, İsrail'in ateşkesi sürekli ihlal etmesine rağmen hesap vermesinin sağlanmadığını, bunun kimin tarafından sağlanacağının sorulması üzerine, "Kimse hukukun üstünde değildir. Mutabık kalınan uluslararası kurallar ihlal ediliyorsa, kim olursa olsun hesap vermelidir." dedi.

"ABD'yi diğerlerinden farklı kılan müttefikleri"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz'un savunma harcamalarını uzun süre düşük tutan Avrupa'yı "bir şey yapmamakla suçlaması" üzerine Kallas, "Bizim bir şey yapmadığımız argümanına katılmıyorum. Kalkınma yardımlarına bakarsanız, Avrupa'nın en büyük paya sahip olduğunu görürsünüz." diye konuştu.

Kallas, ABD'yi diğer süper güçlerden farklı kılan hususun "müttefikleri" olduğunu belirterek, "Amerika savaşa girince biz de giriyoruz ve insanlarımız ölüyor. Yani süper güç olmak için bize ihtiyacınız var." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın kurallara dayalı bir düzen için mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Kallas, küçük ülkelerin (Avrupa ülkeleri) buna ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaja Kallas'tan Hesap Verilebilirlik Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti
Kim der ki 56 yaşında Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı Kim der ki 56 yaşında? Jennifer Lopez genç kızlara taş çıkarttı
Domenico Tedesco’dan Oosterwolde’ye 3 cümlelik uyarı Domenico Tedesco'dan Oosterwolde'ye 3 cümlelik uyarı

19:02
Okan Buruk’tan ilk 11’de sürpriz tercihler
Okan Buruk'tan ilk 11'de sürpriz tercihler
18:38
Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
17:52
İsrail Başbakanı Netanyahu ’ölüm listesi’nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
17:34
Derbi öncesi flaş karar Sadettin Saran futbolculara duyurdu
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu
16:50
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 19:11:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kaja Kallas'tan Hesap Verilebilirlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.