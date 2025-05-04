Tekirdağ'da "2. Süleymanpaşa Kakava Hıdrellez Şenliği"nde şarkıcı Tarık Mengüç konser verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Amfi Tiyatro'da gerçekleşen program Ritm-i Ahenk Grubu'nun konseriyle başladı.
Ardından, sahne alan Tarık Mengüç, şarkılarını seslendirdi.
Zaman zaman katılımcılarda şarkılara eşlik etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonunda Mengüç'e çiçek takdim etti.
Son Dakika › Güncel › Kakava Şenliği'nde Tarık Mengüç Coşturdu - Son Dakika
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