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Kalaçay Kanyonuna 200 kınalı keklik salındı

ARDAHAN - Ardahan'da doğaya 200 kınalı keklik salımı gerçekleştirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü tarafından, Jandarma HAYDİ ekipleri ile birlikte Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Kalaçay kanyonuna Kınalı Keklik bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Kanatlı Yaban Hayvanı Yerleştirme Programı kapsamında Ardahan'da düşük seviyedeki Kınalı keklik popülasyonun artırılması amacıyla uygun habitatlara yerleştirilmek üzere Gümüşhane Kınalı Keklik Üretme İstasyonunda üretilen kekliklerden 200 adet Kınalı Keklik Karaçay Kanyonunda (Şeytan Kalesi) HAYDİ ekipleri ile birlikte doğaya salımı gerçekleştirildi.

Kafeslere konularak alana getirilen keklikler, daha sonra görevliler tarafından kafesleri açılarak doğaya salındı. Doğaya salınan kekliklerin, hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, sarılık ve kenelerle mücadele gibi sorunlarda kullanıldığı kaydedildi.