Kaldirik Otu: Doğanın Sağlık Kaynağı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaldirik Otu: Doğanın Sağlık Kaynağı

Giresun'da yetişen Kaldirik Otu, yıl boyunca turşusu yapılırken, sağlığa faydalarıyla dikkat çekiyor.

05.05.2025 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğadan sofralara... Yılda 2 ay yetişiyor, turşusu yapılıp yıl boyunca tüketiliyor

GİRESUN - Karadeniz bölgesinde genellikle yüksek alanlarda yetişen ve şifa kaynağı olan 'Kaldirik Otu' Giresun'da toplanılmaya başlanıldı. Kaldirik otu, yörede yıl boyunca tüketmek için turşu kurulmasının yanı sıra yemekleriyle de sofraları süslüyor.

Yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen ve sağlığa sayısız faydasıyla bilinen Kaldirik Otu, Giresun'da bahar aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yerini almaya başladı. Turşusu, kavurması ve kızartmasıyla sofraları süsleyen bu özel bitki, halk arasında "şifa kaynağı" olarak biliniyor.

Giresun'da nisan ayının ortalarında toplanmaya başlanan Kaldirik Otu, özellikle yüksek alanlarında, fındık bahçeleri ve yol kenarlarında doğal olarak yetişiyor. Lila renkli çiçekleriyle görsel bir şölen sunan bu bitki, halk arasında baharın gelişiyle özdeşleştirilirken, boğaz, bademcik iltihabı ve sigara içenler için balgam söktürücü özellikleriyle de dikkat çekiyor.

"Giresun dışındaki gurbetçilere bile gönderiyoruz"

Giresunlu Ayşe Karaçam, yıllardır bu şifalı bitkiyi toplayarak sofralarında kullandığını ifade ede ederek "Bu çok sağlıklı bir şey. Özellikle sağlıklı yaşamak isteyenler ve diyet yapanlar tarafından da sevilerek tüketiliyor. Genellikle nisan ortasından haziran başına kadar toplanır. Taze olarak yemeklerde kullanıldığı gibi turşusu da yapılarak yıl boyunca tüketiliyor. Hatta Giresun dışındaki gurbetçilere bile gönderiyoruz" dedi.

Yumurta ve mısır unu ile Kaldirik'in lezzet yolculuğu

Kaldirik otunun tüketimi ile ilgili bilgi veren Sevim Koçoğlu Bıçakçı ise "Bitki önce yapraklarından ayrılarak, sapları temizlenip haşlanıyor. Daha sonra küçük küçük doğranıyor. Doğranan saplardan diple, kavurma turşu gibi birçok yemek yapılıyor. Bugün yumurtalı kızartmasını yaptık. En çok bu hali tercih ediliyor ama kavurması, diblesi ve özellikle turşusu da çok seviliyor" ifadelerini kullandı.

Giresunlu Durmuş Karakaya ise doğadan gelen bu nimetlerin sağlık üzerindeki etkilerini anlatarak "Bağırsaklara, mideye, şeker hastalığına çok iyi geliyor. İdrar yollarını temizliyor. Her yıl bu zamanlarda toplarız. Kavururuz, haşlayıp tavasını yaparız. Giresun'un en uzun yaşayan iller arasında olması boşuna değil, doğadan besleniyoruz. Kaldirik de bu şifalı doğanın bir parçası" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gastronomi, Giresun, Kültür, Güncel, Sağlık, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaldirik Otu: Doğanın Sağlık Kaynağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elon Musk istedi, ABD’de bir bölgenin ismi değişti Elon Musk istedi, ABD'de bir bölgenin ismi değişti
Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu’da korku yarattı: ABD’nin Ortadoğu politikasından rahatsız Erdoğan-Trump ilişkisi Netanyahu'da korku yarattı: ABD'nin Ortadoğu politikasından rahatsız
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu’na uçtu Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç Zap Suyu'na uçtu
Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi Jose Mourinho geleceğiyle ilgili soruya kaçamak yanıt verdi
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 20:58:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kaldirik Otu: Doğanın Sağlık Kaynağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.