Kaldırımı İşgal Eden Çay Salonu Kapatıldı

Siirt'te kaldırımı işgal eden çay salonu 1 günlüğüne kapatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırım işgallerine yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine çalışma başlattı.
Batı Mahallesi Özgen Caddesi'nde faaliyet gösteren bir çay salonu, kaldırımları işgal ederek yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle 1 gün süreyle faaliyetten men edildi.
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