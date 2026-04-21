Kale\'de Toplu Sünnet Şöleni

Malatya'nın Kale ilçesinde toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, kamu kurum ve kuruluşların işbirliğinde, 12 çocuk için Kale Düğün Salonu'nda toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Vatandaşların ilgisiyle konvoy eşliğinde düğün salonuna getirilen çocuklar sünnet oldu.

Kale Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliği pekiştiren etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, sünnet olan çocuklara hediye verilmesi ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Murat Yıldırım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.