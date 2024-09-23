Kale'de Trafik Kazası: Mühendis Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Kale ilçesinde, duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Talha Aktaş'ın kullandığı (33) plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, savrulduğu tarladaki taş duvara çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Maden mühendisi olduğu öğrenilen Süleyman Talha Aktaş'ın, Kale ilçesinde çalıştığı maden ocağına gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
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