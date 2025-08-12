Kale'de Yüzme Şenliği Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kale'de Yüzme Şenliği Heyecanı

Kale\'de Yüzme Şenliği Heyecanı
12.08.2025 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Kale ilçesinde 260 sporcunun katıldığı yüzme şenliği düzenlendi.

Malatya'nın Kale ilçesinde 7-12 arası çocuklara yönelik yüzme şenliği düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Malatya Yüzme İl Temsilciliği tarafından Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şenliğe birçok ilden 260 sporcu katıldı.

Şenliğe katılan sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Kale Kaymakamı Onur İnce, yaptığı açıklamada, sporun rekabetin yanında dostluk ve arkadaşlık olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporculara teşekkür eden İnce, "Yarışmalardaki medeni cesaretlerinden dolayı genç kardeşlerimi kutluyorum. Uzak yakın demeden buraya kadar gelip genç kardeşlerimize destek olan ve gelişimleri için her türlü fedakarlığı yapan ailelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Onur İnce, malatya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kale'de Yüzme Şenliği Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
Bakan Mehmet Şimşek’in acı günü Taziye mesajları üst üste geldi Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü! Taziye mesajları üst üste geldi
Depremi yaşayan Balıkesir’de fabrika yangını 2 işçi hayatını kaybetti Depremi yaşayan Balıkesir'de fabrika yangını! 2 işçi hayatını kaybetti
Ronaldo’ya büyük şok Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria’ya yenildi Ronaldo'ya büyük şok! Al Nassr, İspanya 2. Lig ekibi Almeria'ya yenildi
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi Deprem sonrası Balıkesir'de yaz okulları tatil edildi
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı

07:44
6 ilde yangınla mücadele sürüyor Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
6 ilde yangınla mücadele sürüyor! Yüzlerce vatandaş tahliye edildi
07:40
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
07:21
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
21:42
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem
Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
09:30
11 yaşındaki kız çocuğu çayda boğuldu
11 yaşındaki kız çocuğu çayda boğuldu
09:28
Kim Milyoner Olmak İster’de Oktay Kaynarca’dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan elenen yarışmacıya unutulmaz teklif
08:48
Özcan Deniz’in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
Özcan Deniz'in annesinden şok sözler: Bana 20 bin TL değer biçti
08:19
Görüntüler vahim Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
Görüntüler vahim! Depremde 250 yıllık caminin minaresi de yıkıldı
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:48
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Halk otobüsü şoförü müstehcen film izlerken kadın yolcuya yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 08:17:24. #7.12#
SON DAKİKA: Kale'de Yüzme Şenliği Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.