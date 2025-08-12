Kale\'de Yüzme Şenliği Heyecanı

Malatya'nın Kale ilçesinde 7-12 arası çocuklara yönelik yüzme şenliği düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Malatya Yüzme İl Temsilciliği tarafından Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şenliğe birçok ilden 260 sporcu katıldı.

Şenliğe katılan sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Kale Kaymakamı Onur İnce, yaptığı açıklamada, sporun rekabetin yanında dostluk ve arkadaşlık olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporculara teşekkür eden İnce, "Yarışmalardaki medeni cesaretlerinden dolayı genç kardeşlerimi kutluyorum. Uzak yakın demeden buraya kadar gelip genç kardeşlerimize destek olan ve gelişimleri için her türlü fedakarlığı yapan ailelerine de teşekkür ediyorum." dedi.