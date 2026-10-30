Kalecik\'te 1895 yapımı Rus sahra topuna Türkçe-Rusça anı plaketi konuldu

(ANKARA) - Sovyet Rusya tarafından Milli Mücadele yıllarında Türkiye'ye gönderilen ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan 1895 yapımı Rus sahra topuna Ankara'nın Kalecik ilçesinde anı plaketi yerleştirildi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, "Bugün halklarımız arasında 100 yıl önce atılan temellerin seviyesinde olmalıyız. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Sovyet Rusya'nın Milli Mücadele döneminde Türkiye'ye sağladığı askeri yardım kapsamında gönderilen ve Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan 1895 yapımı Rus sahra topuna Ankara'nın Kalecik ilçesinde Rusça ve Türkçe anı plaketi yerleştirildi.

Kalecik Belediyesi ve Ankara Rus Evi'nin katkılarıyla bugün düzenlenen törene Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Vershinin, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ve Ankara Rus Evi Müdürü Aleksandr Sotniçenko katıldı.

Anı plaketi yerleştirilen 87 milimetrelik hafif sahra topunun namlusu 1894 yılında Rusya'daki Perm Top Fabrikası'nda üretildi, doldurma ve ateşleme mekanizmaları ise 1895 yılında monte edildi. Seri numarası 3331 olan top, 1921-1922 yıllarında Sovyet Rusya'nın Milli Mücadele'ye yönelik askeri yardımları kapsamında Türkiye'ye gönderildi ve Kurtuluş Savaşı sırasında kullanıldı.

BÜYÜKELÇİ VERSHININ: "100 YIL ÖNCE ATILAN TEMELLERİN SEVİYESİNDE OLMALIYIZ"

Törende konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vershinin, etkinliğin Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasının hemen ardından düzenlenmesinin anlamlı olduğunu belirtti. Sovyet Rusya'nın Milli Mücadele'ye verdiği desteğin yalnızca mali kaynak ve silah gönderilmesinden ibaret olmadığını söyleyen Büyükelçi, dönemin Sovyet diplomatlarının Ankara Hükümeti ile yakın temas halinde bulunduğunu anlattı. Vershinin bu kapsamda, 1922'de Sovyet Rusya'nın Ankara'daki temsilcisi olarak Türkiye'ye gelen Semyon İvanoviç Aralov'a işaret ederek, Aralov'un Mustafa Kemal Atatürk ile temaslarını hatırlattı.

Rusya ile Türkiye arasındaki bugünkü ilişkilerin de bir asır önce kurulan temeller üzerine geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Vershinin, şunları kaydetti:

"Bugün halklarımız arasında 100 yıl önce atılan temellerin seviyesinde olmalıyız. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bu çok önemli; ülkelerimizin iki cumhurbaşkanı Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan ve (Vladimir) Sayın Putin'den başlayarak, burada kurduğumuz temaslara kadar."

Tören, Sovyet Rusya ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti arasında 3 Haziran 1920'de başlayan diplomatik ilişkilerin 106. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi.