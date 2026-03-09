Kaleiçi'nde Edebiyat Yürüyüşü - Son Dakika
Kaleiçi'nde Edebiyat Yürüyüşü

09.03.2026 16:37
Muratpaşa'da turizm çalışanları, 'Adalya' yazarı Göksal Kaynak ile yürüyüş düzenledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde turizm çalışanlarından oluşan Kitap Kulübü üyeleri, tarihi Kaleiçi'nde "Edebiyat Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

Limak Hotels Kitap Kulübünce düzenlenen etkinliğe, "Adalya" romanının yazarı Göksal Kaynak da katıldı.

Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında yapılan yürüyüşte, romanda geçen mekanlar ziyaret edildi.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen söyleşide katılımcılar, kitabın yazım sürecini ve romanın kentle olan bağını yazardan dinledi.

Program, soru cevap etkinliğinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

