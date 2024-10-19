Kaleiçi Old Town Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Kaleiçi Old Town Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

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Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali'nin geleneksel korteji, Kaleiçi'nin sokaklarında renkli görüntülerle yapıldı. 18 ülkeden 23 şehrin katıldığı festivalde, bando müziği eşliğinde tahtabacaklar ve ateş sihirbazları büyük ilgi gördü.

19.10.2024 09:46  Güncelleme: 11:51
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Kaleiçi Old Town Festivali'nin geleneksel korteji, yaşayan antik kentin sokaklarında rengarenk görüntülere sahne oldu. Festival bandosunun hareketli şarkılarına Kaleiçi, tüm misafirleriyle eşlik ederken, tahtabacaklar ve ateş sihirbazları büyük ilgi gördü.

Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 18 ülkeden 23 şehrin katılımıyla gerçekleştirdiği Kaleiçi Old Town Festivali'nin merakla beklenen kortej geçişi yapıldı. Kortej, Kaleiçi surlarının üzerinden 14 metre yüksekliğiyle 2'nci yüzyıldan bugüne ayakta kalan Hıdırlık Kulesi'nin de bulunduğu miradorda toplandı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın, eşi Ümran Uysal'la katıldığı kortej, Hesapçı Sokak'tan Antalya'nın yaşayan antik kentine giriş yaptı.

Festival bandosunun hareketli şarkılarına Kaleiçi, tüm misafirleriyle eşlik ederken, tahtabacaklar, ateş sihirbazları ve büyük kafalarıyla festival maskotları Kaleiçi'nin sokaklarında rengarenk görüntülere sahne oldu. Kortej, Kaleiçi'nin en görkemli yapılarından tarihi Hadrian Kapısı'ndan Atatürk Caddesi'ne ulaştı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Festival coşkusu, Kaleiçi'nin sokaklarından Cumhuriyet Meydanı'na, Madrigal ve Feridun Düzağaç konserleriyle taşınırken, Başkan Uysal burada şöyle konuştu:

"Bu coğrafya bir barış coğrafyası. Bu coğrafya bir kardeşlik coğrafyası. Bu coğrafya bir dayanışma coğrafyası… Biz Türkiye'mizi çok seviyoruz. Doğru mu? Antalya'mızı çok seviyoruz. Doğru mu? Özgürce yaşamayı çok seviyoruz. Geleceğe güvenle bakmak istiyoruz. Adalete yeniden güvenmek istiyoruz. Organize olmuş, kalkınan bir Türkiye istiyoruz. Bütün dünya halklarıyla, dünya milletleriyle kaynaşmış, 'kazan kazan' ilkesine göre dostluğu, kardeşliği, barışı doyasıya yaşayan bir ülke olmak istiyoruz. Evet, genç kardeşlerim, geleceğimize kendimiz sahip çıkacağız."

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından festivale katılan şehirler, ülke ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran Antalyalıları selamladı.

Kaynak: ANKA

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