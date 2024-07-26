Kaleiçi Oldtown Festivali 2024'te Gerçekleşecek

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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi'nde bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali, 17-20 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kente yayılan, esnafla bütünleşen bir turizmi geliştirmek için 2014'te Kaleiçi'ni merkeze alan bir çalışma başlattı. Kaleiçi çalışmalarının en büyük organizasyonu Uluslararası Kaleiçi Oldtown Festivali de bu yıl 9'uncu yaşını kutlayacak.

Başkan Uysal, festivalin 17-20 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Uysal, festivalin en önemli sonuçlarından birinin Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerarasında kalıcı kültür köprüleri inşa edilmesi ve Kaleiçi'nin dünya mirasının bir parçası haline gelmesi olduğunu aktardı.

Kaleiçi'nin böylece 12 ay iş ve AŞ üreten bir bölge haline geldiğini dile getiren Uysal, " Antalya, kitle turizminde tartışmasız dünyanın en önemli destinasyonlarının başında geliyor. Bununla birlikte 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi, Antalya bir kent vizyonudur. Bu kente bakış açısıyla, Antalya'mızın geleceğini doğru kurgulanmasıyla ilgilidir. Artık 12 turizmin devam ettiği canlı bir Kaleiçi görmek bizler için gurur verici" diye konuştu.