Kaleiçi Oldtown Festivali 2024'te Gerçekleşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kaleiçi Oldtown Festivali 2024'te Gerçekleşecek

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali, 17-20 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Festival, Kaleiçi'nin kültür köprüleri inşa etmesi ve dünya mirasının bir parçası haline gelmesi amacıyla önemli bir organizasyon olarak kabul ediliyor.

26.07.2024 11:39  Güncelleme: 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Kaleiçi'nde bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Kaleiçi Oldtown Festivali, 17-20 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, yeni yerler, kültürler ve insanlar keşfetme duygusuyla hareket eden, kente yayılan, esnafla bütünleşen bir turizmi geliştirmek için 2014'te Kaleiçi'ni merkeze alan bir çalışma başlattı. Kaleiçi çalışmalarının en büyük organizasyonu Uluslararası Kaleiçi Oldtown Festivali de bu yıl 9'uncu yaşını kutlayacak.

Başkan Uysal, festivalin 17-20 Ekim 2024 tarihlerinde yapılacağını açıkladı. Uysal, festivalin en önemli sonuçlarından birinin Kaleiçi gibi yaşayan antik kentlere sahip şehirlerarasında kalıcı kültür köprüleri inşa edilmesi ve Kaleiçi'nin dünya mirasının bir parçası haline gelmesi olduğunu aktardı.

Kaleiçi'nin böylece 12 ay iş ve AŞ üreten bir bölge haline geldiğini dile getiren Uysal, " Antalya, kitle turizminde tartışmasız dünyanın en önemli destinasyonlarının başında geliyor. Bununla birlikte 12 ay turizmin devam ettiği Kaleiçi, Antalya bir kent vizyonudur. Bu kente bakış açısıyla, Antalya'mızın geleceğini doğru kurgulanmasıyla ilgilidir. Artık 12 turizmin devam ettiği canlı bir Kaleiçi görmek bizler için gurur verici" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Dünya, Festival, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaleiçi Oldtown Festivali 2024'te Gerçekleşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 13:20:16. #1.12#
SON DAKİKA: Kaleiçi Oldtown Festivali 2024'te Gerçekleşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement