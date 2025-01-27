Kaleiçi Yat Limanı'nda Tehlikeli İskelalar Sökülüyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan ve tehlike arz eden parmak iskelelerin söküm çalışmasını gerçekleştiriyor. Sürdürülen faaliyetler ile bölgenin yeni ve daha güvenli bir alan haline gelmesi hedefleniyor.

Kaleiçi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma gerçekleştiriliyor. Antalya Kent Merkezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ne dahil olan Yat Limanı'nda bulunan parmak iskeleler, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılıyor. Bölgenin koruma amaçlı imar planı içerisinde bulunmayan ve güncel haliyle tehlike arz eden "parmak iskeleler" bölgenin daha güvenli hale getirilmesi ve tarihi dokunun korunması amacıyla sökülüyor.

Toplam 3 tane bulunan parmak iskelelerin yıkım çalışmasında ilk etabın sonuna gelindi. Büyükşehir Belediyesi tarafından Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na yapılan başvuru sonrası başlayan çalışmalarda ilk olarak, en fazla tehlikeyi arz eden birinci iskelenin yıkımı tamamlandı. Çalışmalarda ekskavatörler tarafından yıkımı gerçekleştirilen beton bloklar, sonrasında nakliye araçları tarafından güvenli bir şekilde bölge dışına çıkarılıyor. Su altında kırılan beton parçaları ise suyun altına serilen özel bir file ile su yüzüne çıkarılıyor. Çalışmaların ilerleyen aşamalarında, deniz araçları tarafından kot farkı taraması gerçekleştirilecek. Taramaların ardından, kot farkı bulunan bölgelere, dalgıçlar tarafından su altı kompresörü kullanılarak müdahale edilecek. İlerleyen günlerde, kalan 2 iskelenin de en kısa sürede yıkım işleri tamamlanarak, bölgenin yeni ve daha güvenli halinin gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

"Gerekli işlemleri tamamlayıp, çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdar Oruç Gün, Büyükşehir Belediyesi olarak koruma bölgesi olan Kaleiçi Yat Limanı'nda parmak iskelelerin söküm işlemlerinin başlattıklarını belirterek, "Çalışmaları, en büyük tehlikeyi arz eden birinci parmak iskeleden başlattık. Bununla ilgili olarak Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna bu parmak iskelelerin sökümü için başvuruda bulunduk. Yapmış olduğumuz başvuruda parmak iskelenin sökümünün hangi şartlarda ya da hangi uygulamalarda yapılacağını belirttik. Kurul başvurumuzu inceleyerek iskelelerin sökümüne karar verdi. Sonrasında çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız Antalya Müzesi ve KUDEB denetiminde titizlikle ve tüm hızıyla sürüyor. Gerekli işlemleri tamamlayıp, çalışmaları en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz" dedi.