Kalemden Kalbe-Aile Yılı Hat Sergisi Kataloğu Yayımlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazikültür Yayınları'nın yayımladığı Kalemden Kalbe-Aile Yılı Hat Sergisi Kataloğu, Hüsn-ü Hat sanatçısı Ahmet Elbeşir'in aile temalı Ayet-i Kerimeler ve Hadis-i Şerifler'den oluşan eserlerini bir araya getirerek sanat ile tefekkürü aynı zeminde buluşturuyor. Gaziantep'in köklü şehir kimliğini besleyen ilim, irfan ve sanat geleneği, 2025 Aile Yılı vesilesiyle hazırlanan bu özel eserle yeniden görünürlük kazanıyor.

Sergi ve katalog çalışması, aile kavramının Kur'an ve sünnet perspektifindeki yerini estetik bir çerçeve içinde yeniden düşünmeye davet ediyor. Katalog, Hüsn-ü Hat'ın vahyin inişinden bu yana kalem ile kalp arasındaki irtibatın görünür ifadesi olarak medeniyet tasavvurumuzun merkezinde yer aldığını vurguluyor. Sanatçı Ahmet Elbeşir, Humus'ta doğup Gaziantep'te sanat hayatını sürdürüyor ve uluslararası başarılarıyla dikkat çekiyor.

Eserler, tezhip sanatçısı Halil Uyan'ın bezemeleri ve ebru sanatçısı Metin Yılmaz'ın kompozisyonlarıyla tamamlanarak geleneksel sanatların çok katmanlı yapısını ortaya koyuyor. Küratörlüğünü Hattat Erkan Bakım'ın üstlendiği sergi ve katalog, estetik uyum ve bütünlük açısından dikkatle tasarlanmış bir yapı sunuyor. GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, bu çalışmanın geleneğin korunması ve çağın idrakiyle yeniden üretilmesini gösterdiğini belirtti.

Kataloğa www.gbbkulturas.com adresinden ulaşılabilir. Gazikültür Yayınları, bu tür çalışmalarla şehrin kültürel hafızasını güçlendirmeyi ve genç kuşaklara sahih bir estetik miras bırakmayı sürdüreceğini ifade ediyor.