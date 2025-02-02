Kalfat'ta Birlik ve Ferfene Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kalfat'ta Birlik ve Ferfene Gecesi Düzenlendi

Kalfat\'ta Birlik ve Ferfene Gecesi Düzenlendi

Kalfat Belediyesi, 'Kalfat Birlik ve Ferfene Gecesi' etkinliğini gerçekleştirdi.

02.02.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat'ta belediye tarafından "Kalfat Birlik ve Ferfene Gecesi" düzenlendi.

Kalfat Belediyesi sosyal tesislerinde düzenlenen programa Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Emniyet Müdürü Aytekin Canıtez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, Orta Kaymakamı Erkan Minuz, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Karaca, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

Doğan, buradaki konuşmasında, etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Birlik ve beraberlik gecesi adı altında ferfene etkinlikler yapıyoruz. Bu da yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi. İnşallah daha nicelerini hep beraber yapacağız." dedi.

S.S. Kalfat Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifinde üye sayısı 21 oldu

S.S. Kalfat Beldesi Tarım Kalkınma Kooperatifinin üye sayısı, kanunen yapılan düzenleme kapsamında 7'den 21'e yükseldi.

Kooperatif başkanı Burhanettin Işık, yaptığı açıklamada, bu gelişmenin tarımsal kalkınma ve dayanışma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Işık, "Bu düzenleme ile kooperatifimiz daha güçlü yapıya kavuşacak ve bölgemizin tarım sektörüne katkımız artacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Güncel, Kalfat, Yaşam, Tarım, Orta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalfat'ta Birlik ve Ferfene Gecesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Erdoğan’ın başdanışmanı Uçum’dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama Erdoğan'ın başdanışmanı Uçum'dan 5 teğmenin ihracına ilişkin açıklama
12:48 Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı
11:18 Merve Özbey’in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 15:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: Kalfat'ta Birlik ve Ferfene Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.