Kalfat'ta Büyük Kur'an Ziyafeti - Son Dakika
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Kalfat'ta Büyük Kur'an Ziyafeti

Kalfat\'ta Büyük Kur\'an Ziyafeti
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Çankırı'nın Kalfat beldesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Kur'an ziyafeti düzenlendi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Büyük Kur'an Ziyafeti Gecesi" düzenlendi.

Kalfat Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda, Ayasofya Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Kurra Hafız İshak Danış, Ankara Kocatepe Camisi İmam Hatibi Mehmet Atıcı, Gülhane Camisi İmam Hatibi Mustafa Özcan Güneşdoğdu, Hacı Bayram Veli Camisi İmam Hatibi Yunus Koçan ve Hafız Ali Tel Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Vali Hüseyin Çakırtaş, burada yaptığı konuşmada, Kur'an ziyafetinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Düzenlenen programın büyük anlam taşıdığının altını çizen Çakırtaş, "Bu geceyi tertip eden belediye başkanımıza, ona yardımcı olan derneklerimize, vakıflarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah kendilerinden razı olsun." dedi.

AK Parti Çankırı Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Kur'an-ı Kerim'in insanlık için taşıdığı öneme dikkati çekerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Mevlid-i Nebi Haftası içerisinde yapılan programın önemine vurgu yapan Akbaşoğlu, "Bu hafta Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin vuku bulduğu tarihi hep beraber idrak ediyoruz." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerin ve kainatın özünü barındırdığına işaret eden Akbaşoğlu, İstanbul Hukuk Fakültesinde öğrencilik yıllarında duyduğu, "Bütün kitaplar tek bir kitabın daha iyi anlaşılması için okunur, o kitap da Kur'an-ı Azimüşşan'dır." sözünü hatırlattı.

Belediye Başkanı Salim Doğan da Kalfat'ın "hafızlar diyarı" olarak anıldığını belirterek, programa katkı sunan herkese teşekkür etti.

Programa, AK Parti Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan, ilçe ve belde belediye başkanları, ilçe protokolü, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çankırı, Kalfat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalfat'ta Büyük Kur'an Ziyafeti - Son Dakika

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