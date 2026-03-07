Kalibaf: ABD Üsleri, Bölgenin Huzurunu Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalibaf: ABD Üsleri, Bölgenin Huzurunu Tehdit Ediyor

07.03.2026 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD üslerinin varlığının bölgedeki huzuru engellediğini vurguladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bölgelerinde ABD üsleri var olduğu sürece ülkelerin huzura kavuşamayacağını söyledi.

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalar ile İran'ın bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine yönelik saldırılarına ilişkin ülke liderlerinin açıklamalarının ardından Meclis Başkanı Kalibaf da ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu.

Kalibaf, İran'ın savunma politikalarının ABD-İsrail saldırısında ölen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ilkelerine dayandığını belirterek, "Bölgede ABD üslerinin varlığı devam ettiği sürece, ülkeler huzur yüzü görmeyecek." dedi.

Meclis Başkanı, tüm yetkililerin ve halkın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemişti

İran Cumhurbaşkanı ve Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Geçici Liderlik Konseyinin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

"İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." ifadesini kullanan Pezeşkiyan "Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz." demişti."

İran Yargı Erki Başkanı ve Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de İran'a yönelik saldırıların kaynağına yönelik misillemelerin devam edeceğini ve bu stratejinin devletin tüm kurumları tarafından benimsendiğini öne sürerek, "İran Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği verilere göre, bazı bölge ülkelerinin coğrafyası açık veya gizli şekilde düşmanın kullanımına bırakılmış ve bu bölgeler İran'a karşı saldırılarda kullanılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkesinin misilleme saldırıları ile birlikte "meşru müdafaa hakkını kullandığını" belirten Ejei, İran'ın tarih boyunca komşularına karşı saygısını koruduğunu dile getirmişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise bölgedeki Amerikan ve İsrail'e ait tüm üslerin İran'ın "meşru hedefi" sayıldığını ve "İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını" söylemişti.???????

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalibaf: ABD Üsleri, Bölgenin Huzurunu Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
Azerbaycan’da İran alarmı Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı Azerbaycan'da İran alarmı! Saldırı hazırlığına destek vermekle suçlanan 8 kişi gözaltına alındı
Galata Kulesi’nden atlayan kadın hayatını kaybetti Galata Kulesi'nden atlayan kadın hayatını kaybetti
Arakçi’den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek Arakçi'den intikam mesajı: Düşman hedef aldığı her canın bedelini ödeyecek
Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu Yüksek faiz vaadiyle 300 milyon TL toplayıp kaçtı, ipe asılı halde ölü bulundu
Irak’ta otele saldırı Yangın çıktı Irak'ta otele saldırı! Yangın çıktı

22:31
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon’da Fener’de çağırırlar, anlam veremiyorum
Ersin Destanoğlu canlı yayında çıldırdı: Trabzon'da Fener'de çağırırlar, anlam veremiyorum
22:30
Derbiye damga vurdu Uğurcan Çakır’dan Beşiktaş’a geçit yok
Derbiye damga vurdu! Uğurcan Çakır'dan Beşiktaş'a geçit yok
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:51
Derbiyi izleyenler TFF’ye ateş püskürdü
Derbiyi izleyenler TFF'ye ateş püskürdü
21:50
İran’ın başkenti Tahran’a yeni hava saldırısı Şiddetli patlamalar yaşanıyor
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 22:44:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kalibaf: ABD Üsleri, Bölgenin Huzurunu Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.