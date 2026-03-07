Kalibaf: ABD Üsleri, Bölgenin Huzurunu Tehdit Ediyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bölgelerinde ABD üsleri var olduğu sürece ülkelerin huzura kavuşamayacağını söyledi.

İran ile ABD ve İsrail arasında devam eden çatışmalar ile İran'ın bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine yönelik saldırılarına ilişkin ülke liderlerinin açıklamalarının ardından Meclis Başkanı Kalibaf da ABD merkezli X sosyal medya platformunda paylaşımda bulundu.

Kalibaf, İran'ın savunma politikalarının ABD-İsrail saldırısında ölen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ilkelerine dayandığını belirterek, "Bölgede ABD üslerinin varlığı devam ettiği sürece, ülkeler huzur yüzü görmeyecek." dedi.

Meclis Başkanı, tüm yetkililerin ve halkın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemişti

İran Cumhurbaşkanı ve Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, Geçici Liderlik Konseyinin saldırı gelmeyen komşu ülkelere saldırı yapılmaması ve füze fırlatılmaması kararı aldığını duyurmuştu.

"İran tarafından saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür dilemeliyim." ifadesini kullanan Pezeşkiyan "Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz." demişti."

İran Yargı Erki Başkanı ve Geçici Liderlik Konseyi Üyesi Gulam Hüseyin Muhsini Ejei de İran'a yönelik saldırıların kaynağına yönelik misillemelerin devam edeceğini ve bu stratejinin devletin tüm kurumları tarafından benimsendiğini öne sürerek, "İran Silahlı Kuvvetlerinin elde ettiği verilere göre, bazı bölge ülkelerinin coğrafyası açık veya gizli şekilde düşmanın kullanımına bırakılmış ve bu bölgeler İran'a karşı saldırılarda kullanılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkesinin misilleme saldırıları ile birlikte "meşru müdafaa hakkını kullandığını" belirten Ejei, İran'ın tarih boyunca komşularına karşı saygısını koruduğunu dile getirmişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise bölgedeki Amerikan ve İsrail'e ait tüm üslerin İran'ın "meşru hedefi" sayıldığını ve "İran'ın ulusal çıkarlarını savunma konusunda hiçbir kırmızı çizgisi olmadığını" söylemişti.