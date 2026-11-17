İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD merkezli CNN televizyonunun, İran'ın Washington'da "kirli bomba" veya kimyasal silah kullanarak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkililerini hedef almaya yönelik planlar geliştirdiği iddiasına sert tepki göstererek, ABD medyasını İsrail yanlısı propaganda yapmakla suçladı.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, CNN'in haberine atıfta bulunarak, ABD'deki sağ çevrelerin güvenilirliğini yitirdiğini, bu nedenle mesajlarını yaymak için New York Times (NYT) ve CNN gibi medya kuruluşlarına yöneldiğini savundu.

ABD'li milyarder Larry Ellison'ı da eleştiren Kalibaf, söz konusu medya faaliyetlerinin Ellison'ın onayıyla yürütüldüğünü ileri sürerek, İsrail ordusuna özel bağış yapan isimler arasında Ellison'ın da bulunduğunu iddia etti.

Kalibaf, paylaşımında, "Aynı sahte bayrak operasyonları, aynı savaş kışkırtıcılığı, yeni logolar. Sağ kesimin güvenilirlik açığı artık zirveye ulaştı, bu nedenle mesaj operasyonu NYT ve CNN'e yöneldi. Medyanın kontrol altına alınması tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

CNN televizyonu isimleri açıklanmayan 7 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde de ABD istihbaratının İran'ın kirli bomba ve kimyasal silahlarla başkent Washington'a saldırı düzenlemeye yönelik planlar yaptığını tespit ettiğini öne sürmüştü.