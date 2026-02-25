Kalibaf'dan Trump'a Tepki - Son Dakika
Kalibaf'dan Trump'a Tepki

25.02.2026 12:44
İran Meclis Başkanı Kalibaf, nükleer silah peşinde olmadıklarını vurguladı ve Trump'ı eleştirdi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tahran'ın nükleer silah üretme peşinde olduğu iddialarına tepki göstererek, nükleer silah peşinde olmadıklarını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran'da iş adamları ve esnaf odası üyelerine hitap eden Kalibaf, Trump'ın Kongre'deki ortak oturumda yaptığı konuşmada, ülkesine yönelik ifadelerini eleştirdi.

ABD Başkanı Trump'ın yanlış bilgilendirildiği ve buna bağlı olarak yanlış kararlar aldığını savunan Kalibaf, "Bunu defalarca söyledik. Nükleer silah peşinde olmadık, değiliz ve olmayacağız. Tüm bu açıklık ve bilgilendirmelere rağmen düşmanların tehditleri ve yanlış tutumları hala devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Perşembe günü ABD'yle Cenevre'de üçüncü tur müzakerelerin yapılacağını hatırlatan Kalibaf, "Eğer düşman, yalan-yanlış bilgilerle geçmişteki tutumunu tekrarlamaya karar verir, müzakere ile diplomasi sürecinin ortasında İran'a saldırıp bombalama yoluna giderse, hiç kuşkusuz İran milleti ve savunma güçlerinin sert karşılığını tadacaktır." şeklinde konuştu.

Trump, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında, İran'a yönelik, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirten Trump, İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA

