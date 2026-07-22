Kalibaf'tan Petrol Satışı Uyarısı - Son Dakika
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Kalibaf'tan Petrol Satışı Uyarısı

22.07.2026 21:20
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İran Meclis Başkanı Kalibaf, petrol satışının güvenliği için herkesin aynı koşullarda olacağını belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın petrol satamadığı bir bölgede kimsenin petrol satamayacağını belirterek, ya herkesin güvende olacağını ya da hiç kimsenin güvende olmayacağını söyledi.

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı ve petrol satışına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu savaşın denklemi net; ya hepimiz ya hiçbirimiz!" ifadesini kullanan Kalibaf, "Bizim petrol satmadığımız bir bölgede kimse petrol satmayacak. Güvenliğimiz sağlanmazsa, hiçbir altyapı güvende olmayacak." dedi.

Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ABD güçlerinin yokluğuna bağlı olduğunu savunarak "Boğaz'daki durumun savaştan önceki haline dönmeyeceğini defalarca söyledik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kalibaf'tan Petrol Satışı Uyarısı - Son Dakika

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