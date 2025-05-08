ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde bıçaklı saldırı yaşandığını belirtti. Garcia, saldırıda 1 öğrencinin öldüğünü, 2 öğrencinin yaralandığını kaydetti.Kolluk kuvvetlerinin, olayla ilgili 2 şüpheliyi aradığı bildirildi.
Yaklaşık 3 bin öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisede, dersler ve atletizm programları iptal edildi.300 bin nüfuslu Santa Ana kenti, eyaletteki Los Angeles kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › ABD'de bir lisenin önündeki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?