Kaliforniya'da Orman Yangını: Binlerce Kişi Tahliye Edildi

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LOS ANGELES, 8 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Ventura County'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için müdahalede bulunan bir helikopter, 7 Kasım 2024.

Bölgede hızla yayılan orman yangını, şiddetli rüzgarların etkisiyle perşembe günü de kontrol altına alınamadı. Yangın, onlarca evi yok ederken binlerce kişinin tahliyesine yol açtı.

Yangın, Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 60 kilometre kuzeybatısındaki Moorpark bölgesinde çarşamba sabahı başladı ve birkaç saat içinde büyüyerek Camarillo banliyösüne kadar ulaştı. Camarillo'da yaklaşık 70.000 kişi yaşıyor. (Fotoğraf: Qiu Chen/Xinhua)