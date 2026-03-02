Kalimçe Harabeleri Sit Alanı İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kalimçe Harabeleri Sit Alanı İlan Edildi

Kalimçe Harabeleri Sit Alanı İlan Edildi
02.03.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'deki Kalimçe Harabeleri, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak koruma altına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kalimçe Harabeleri" olarak bilinen su altındaki kalıntıların bulunduğu bölgenin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmesi bölge halkını mutlu etti.

İlçenin turistik mahallesi Göcek'te kordona yakın yerdeki harabelerin korunması için Göcek Kültür ve Turizm Derneği ile Göcek Halk Meclisi tarafından Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne başvuru yapıldı.

Su çekildiğinde kıyıdan da görülebilen ve halk arasında "Kalimçe Harabeleri" olarak bilinen bölge, incelemelerin ardından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edildi.

Göcek Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ugan, AA muhabirine, Göcek'in son yıllarda deniz turizmiyle ön plana çıktığını söyledi.

Göcek'te deniz turizmi kadar tarihin de derinliği olduğunu ifade eden Ugan, "Bu kadar güzel ve korunaklı koyların olduğu bölge, sadece bugün değil tarihin ilk evrelerinde de insanlar tarafından kullanılmış. Bölgenin yerlileri olarak, koylarımızda, dağlarımızda ve denizin altında bulunan kalıntıların birçoğunu biliyoruz." dedi.

Ugan, Yassıcalar, Şeytanlı Ada, Hamam Koyu, Tersane Koyu gibi birçok alanda tarihi kalıntıların bulunduğunu belirtti.

Kalıntıların arkeolojik çalışma yapılarak gün yüzüne çıkarılması ve tarihinin aydınlatılmasını beklediklerini dile getiren Ugan, "Bu hem bölgedeki turizm faaliyetlerini daha da değerlendirecek hem de bilinçsiz yapılaşmaya engel olacaktır. Doğamızı, tarihimizi korursak Göcek'i korumuş olacağız. Yoksa betona teslim etmiş olacağız. Bu bakımdan alanın sit alanı ilan edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

"Bölgenin tarihi çok zengin"

Ugan, tarihi haritalarda Göcek'in "Skopea Limanı" olarak geçtiğini, Kalimçe'nin de buradaki bir antik kent olduğunu anlattı.

Kalimçe'nin araştırmalar sonucunda tam tarihlendirilebileceğini kaydeden Ugan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok eski tarihlerde bu bölgede çok ciddi bir yaşam varmış. Güneybatı Anadolu medeniyetin beşiği olmuş. Likyalılar burada yaşamış. Dolayısıyla bu bölge, geçmişin önemli bir merkezi. Koylar ve adaları olması dolayısıyla da önemli bir ticaret merkezi olduğunu düşünüyoruz. Antik kentler, su yolları, sarnıçlar günümüzde hala ayakta. Göbün Koyu'nda üst bölgelerine baktığımızda tarihi kalıntıları görüyoruz. Göbün'de kiremitten yapılmış su yolları var, bu da tarım yapıldığını gösteriyor. Bölgenin tarihi çok zengin. Bedri Rahmi Koyu'nda kaya mezarları, antik kalıntılar ve suyun altında Kekova benzeri batık bir kent var. Bunların da gün yüzüne çıkarılması bizim için çok önemli."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fethiye, Kültür, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kalimçe Harabeleri Sit Alanı İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:51
ABD’li senatör: ’İran’ın nükleer tesisleri yok edildi’ diyen Trump değil miydi
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:23:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kalimçe Harabeleri Sit Alanı İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.