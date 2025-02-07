Kalıtsal Kanserler Kongresi Antalya\'da Başladı

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MEMORİAL Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı ve Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Neredeyse tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'si kalıtsal kanserlerden oluşuyor. Türkiye'de yılda 250 bin civarı kanser olduğunu düşünürsek, her yıl 25- 30 bin kişi kalıtsal kanserle karşı karşıya kalıyor dedi.

Kalıtsal Kanserler Derneği tarafından organize edilen ve ABD, İngiltere, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya, Türkiye olmak üzere 6 ülkeden toplam 450 kişinin katıldığı Kalıtsal Kanser Kongresi başladı. Kongrede tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin kalıtsal aktarılan genetik mutasyonlar nedeniyle olduğu, genetik testlerin hastalar ve aileleri için nasıl daha ulaşılabilir hale getirileceği, önleyici ve erken tanıya dair stratejilerin nasıl geliştirileceğine yönelik konuşmalar yapıldı. Kongrede Ulusal Kalıtsal Kanser Veri Tabanı'nın oluşturulması ve uluslararası veri tabanlarıyla entegrasyon sağlanarak, Türkiye'deki kalıtsal kanser hastaları için kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturulabilmesi için stratejiler de konuşuldu. Kongrede konuşan Memorial Sağlık Grubu Antalya Onkoloji Merkezi Başkanı ve Kalıtsal Kanserler Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, Kalıtsal kanserlerde çevresel faktörlerin en önemli kanser unsurlarından biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özdoğan, Neredeyse tüm kanserlerin yüzde 10 ila 20'si kalıtsal kanserlerden oluşuyor. Türkiye'de yılda 250 bin civarı kanser olduğunu düşünürsek, her yıl 25- 30 bin kişi kalıtsal kanserle karşı karşıya kalıyor. Böylesine önemli bir kanser türüne yönelik tüm dünyada bilim camiası, sivil toplum kuruluşları, Türkiye Genetik Derneği, Türk Onkoloji Derneği gibi çok önemli dernekleri bir araya getirdik. Kalıtsal kanserler dediğimizde toplum aslında farkında olmadığı bir genetik durumu taşırken, ne zaman kanser olacağını bilmediği, hatta erken yaşlarda kanserle karşı karşıya kaldığı bir durum söz konusu. Bu çaresiz gibi görünen insan gruplarına karşı onların saptanması, doğru tedavi edilmesi, kanser olmadan çok daha erken süreçte müdahale, söz konusu olacak dedi.

'KANSERİN GLOBAL BİR KRİZE DÖNÜŞMESİ BEKLENİYOR'

Kanserin oluşması için genetik bozuklukların, genetik değişikliklerin hücrede ortaya çıkması gerektiğini söyleyen Memorial Sağlık Grubu Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Bölüm Başkanı ve Kalıtsal Kanserler Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Taha Bahsi, Kanserlerin yüzde 10 ila 20'sinin altında bir önceki kuşaktan miras bırakılan genlerdeki mutasyonlar sebep oluyor. Önümüzdeki 20 ila 30 yıllık süreçte dünyada kanserin global bir krize dönüşmesi bekleniyor. Baş edebilmek için de mevcut tedavilerin yeterli olmadığını biliyoruz. Önemli olan kanseri ortaya çıkmadan önce, riskli bireyleri tespit etmek ve bunlara yönelik erken tanı stratejilerinin geliştirilmesi çok önemli olacaktır. Ülkemiz kanserle tedavide ve diğer sağlık sistemleriyle karşılaştırıldığında oldukça önemli mesafeler kat ettiğini söyleyebiliriz. Hem tanı anlamında hem de tedavi anlamda çok kıymetli bilim insanları burada görev yapıyor. Yurt dışından da çok fazla kanser hastası Türkiye'de tedavi olmaya geliyor. Önümüzdeki yıllarda genetik metotlarla bu erken tanıların gerçekleşeceğini hayatımıza gireceğini biliyoruz diye konuştu.

'TARAMA TESTLERİ HENÜZ YETERLİ DÜZEYDE DEĞİL'

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kalıtsal Kanserler Derneği yöneticisi Prof. Dr. Yüksel Ürün de Sadece kanserin tedavisi değil, hastalık riski altında olan bireylerin erken tanınması ve erken bir şekilde tedavi edilmesi bizim önceliklerimizden. Amacımız hem mevcut kanserlerin tedavisini en iyi şekilde yapmak hem de bunu yaparken toplumumuzda risk altında olan bireyleri saptamak. Son yıllarda toplumumuzda erken tanı ile ilgili farkındalığın arttığını görüyoruz. Ancak tarama testlerinin henüz yeterli düzeyde olmadığını biliyoruz. Bu konuda halen çok fazla çalışmaya ve çok fazla bilgilendirmeye ihtiyacımız var. Bu anlamda toplumda çok fazla yanlış bilginin de dolaştığını düşündüğümüzde vatandaşlarımızı doğru bir şekilde bilinçlendirecek ve farkındalıklarını arttıracak çalışmaların önemli olduğunu söyleyebiliriz dedi.