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Kalkan-7 Operasyonunda 80 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 2.155 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kalkan-7 Operasyonunda 80 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 2.155 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2.155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 57 noktada çalışma yapıldı. Organizatörlerden 4'ü tutuklandı ve düzensiz göçmenler hakkında sınır dışı etme işlemleri başlatıldı. Bakan Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kalkan-7 Operasyonunda 80 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü ve 2.155 Düzensiz Göçmen Yakalandı
08.01.2024 - 08:39,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 27 ilde düzenlenen 'Kalkan-7' operasyonlarında 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılının ilk 4 gününde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 'Kalkan-7' operasyonları yapıldığını belirtti. Buna göre; polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinde 27 ildeki 57 noktada çalışma yapıldı. 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Düzensiz göçmenler hakkında da sınır dışı etme işlemleri başlatıldı.

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden bakan Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

Kaynak: DHA
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