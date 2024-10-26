Kalkilya'da Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kalkilya'nın Azzun Atme kasabası yakınlarında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir genç yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, Tulkerem'in doğusundaki Selam Mahallesi'nde bir apartman dairesini kuşatarak "Energa" füzeleriyle bombaladığını, ardından polis köpekleri kullanarak binayı bastığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 400'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166'sı çocuk 762 Filistinli hayatını kaybetti.