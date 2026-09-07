Kallas: AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi AB'de Rusya tehdidine göz yuman kesimleri güçlendiriyor - Son Dakika
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Kallas: AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi AB'de Rusya tehdidine göz yuman kesimleri güçlendiriyor

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini kazanmasının, Rusya kaynaklı hibrit saldırı tehditlerine gözlerini kapatan kesimlerin zemin kazanması anlamına geldiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerini kazanmasını, Rusya kaynaklı olduğu öne sürülen Avrupa'ya yönelik hibrit saldırı tehditlerine "gözlerini kapatan kesimlerin zemin kazanması" olarak değerlendirdi.

Kallas, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta ülkenin Başbakanı Mindaugas Sinkevicius'le düzenlediği basın toplantısında, AfD'nin Saksonya-Anhalt eyalet meclisi seçiminden zaferle çıkmasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Bütün AB ülkelerinin, seçimlerin yaşandığı demokratik ülkeler olduğunu ifade eden Kallas, Rusya'nın sorumlu tutulduğu Leipzig'deki saldırılara ve çeşitli sabotaj eylemlerine tanık olduklarını, hibrit saldırı tehditlerinin giderek Avrupa'ya daha fazla yaklaştığını ve bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Kallas, "Aynı zamanda, bu tehdide (Rusya'ya atfedilen hibrit saldırılar) adeta gözlerini kapatan ve 'Bu bizi ilgilendirmiyor, dolayısıyla herhangi bir şey yapmamalıyız' diyen kesimler de zemin kazanıyor. Tehditleri caydırmak ve kendimizi savunmak adına yeterince adım atmamış bir halde uyanabileceğimiz bir durumla karşılaşmaktan endişe ediyorum." dedi.

Sinkevicius ise aynı soruya cevabında, seçim sonuçlarını "endişe verici" bulduğunu ve seçimin Litvanya-Almanya işbirliğini "kayda değer ölçüde değiştirmeyeceğini" belirterek, Berlin'in Vilnius için "önemli stratejik ortak" olmaya devam edeceğini kaydetti.

AfD, Saksonya-Anhalt'ta dün düzenlenen eyalet meclisi seçimlerini yüzde 43,8 oy alarak kazanmış ancak tek başına hükümeti kurması için gerekli çoğunluğu elde edememişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kallas: AfD'nin Saksonya-Anhalt zaferi AB'de Rusya tehdidine göz yuman kesimleri güçlendiriyor - Son Dakika

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