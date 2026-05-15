Kalp Delik Bebek Ankara'ya Sevk Edildi

MARDİN'de doğuştan kalbi delik olarak dünyaya gelen ve yoğun bakımda tedavi gören 70 günlük Bilge G., ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ventriküler Septal Defekt (VSD) tanısıyla yoğun bakımda tedavi gören Bilge G.'nin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya nakline karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda hazır bekletildi. Bilge bebek, uzman sağlık ekipleri eşliğinde ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bebeğin tedavisinin burada devam edeceği belirtildi.