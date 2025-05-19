Kalp Krizi Geçiren Gemi Personeli Tahliye Edildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında bir gemide rahatsızlanan bir personel, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk bayraklı "Chem Leader" isimli gemide çalışan Selim Güngör (56) kalp krizi geçirdi.
Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından yaralının tahliyesi için yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce denizden tıbbi tahliyesi yapılan Güngör, Mürefte Balıkçı Barınağı'na getirildi.
Güngör, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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