Kalp krizi geçiren polis memuru toprağa verildi

Trabzon'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Sedat Kaban, memleketi Bayburt'ta toprağa verildi.
Merkeze bağlı Başçımağıl köyündeki cenaze törenine, Kaban'ın (41) ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, siyasi parti temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.
Evli ve üç çocuk babası Sedat Kaban'ın öz geçmişinin okunduğu cenaze töreninde helallik alındı.
Polis memuru Kaban, cenaze namazının ardından Başçımağıl köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.
