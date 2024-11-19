Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iki güvenlik korucusu Bitlis\'te son yolculuklarına uğurlandı

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Irak'ın kuzeyinde ve Bitlis'in Mutki ilçesinde geçirdikleri kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 2 güvenlik korucusu toprağa verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kayadağ köyünden Irak'ın kuzeyine görevlendirilen 46 yaşındaki güvenlik korucusu Çetin Özdağ, dün kalp krizi geçirdi.

Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdağ, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Mutki ilçesine bağlı İkizler köyünde de Evilok Tepe Emniyet Noktası'nda görevli 50 yaşındaki güvenlik korucusu Ecevit Kaylı ise gece rahatsızlandı.

Muş'un Hasköy ilçesindeki devlet hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Kaylı da kurtarılamadı.

Güvenlik korucularından Özdağ için Bitlis'teki Ersan Merkez Camisi'nde, Kaylı için de İkizler köyünde program düzenlendi.

Ersan Merkez Camisi'ndeki programda öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Özdağ'ın naaşı, yakınları ve vatandaşlar tarafından cenaze aracına taşındı.

Programa katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Özdağ'ın ailesine Türk bayrağını teslim ederek başsağlığı diledi.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada "Kahraman korucumuz görev esnasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Takdiriilahi. Yazılandan ötesi yok. Mevlam şehitlerin zümresine nail eylesin. Tabii resmi işlemler yürüyecek. İlgili bakanlığımız şehit işlemlerini yürütecek. İnşallah o şekilde gerçekleşecek. Özdağ'ın acılı ailesine, korucu kardeşlerimize ve askerlerimize başsağlığı diliyorum. Yüce Mevlam, bu acıları tekrar yaşatmasın." dedi.

Mutki ilçesinde de güvenlik korucusu Ecevit Kaylı'nın hayatını kaybettiğini belirten Karakaya, ilçede cenaze programının düzenlendiğini ifade ederek güvenlik korucularına Allah'tan rahmet diledi.

Programa katılan Özdağ'ın yakınlarını, vatandaşlar, askerler ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli teskin etmeye çalıştı.

Özdağ'ın cenazesi Taş Mahallesi'ndeki Teleski Mezarlığı'nda toprağa verildi

Programa Bitlis Belediye Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

İkizler köyünde düzenlenen programda da Kaylı'nın naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından köy mezarlığına götürülerek toprağa verildi.

Programa katılan Mutki Kaymakamı Onur Yılmazer, Kaylı'nın ailesine Türk bayrağı verdi, başsağlığı diledi.