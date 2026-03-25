Kalp Krizi Sürücüyü Hayatından Etti

25.03.2026 10:35
İzmir'de kalp krizi geçiren sürücü, aracıyla kaza yaptı ve hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Konak ilçesinde kalp krizi geçirmesi sonucu otomobiliyle kaza yapan sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Hamdi Kurnaz (62) idaresindeki 35 CVY 752 plakalı otomobil, dün Mürselpaşa Bulvarı'nda sürücünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak önce beton bariyere çarptı ardından refüje çıktı.

Sürücünün kendinde olmadığını fark eden yaya Mehmet Günay, aracı el frenini çekerek durdurdu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen sürücüye sağlık görevlilerince bir süre kalp masajı uygulandı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kurnaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aracı durdurmaya çalışırken hafif yaralanan Günay ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
