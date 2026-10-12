Kalp krizi tedavisi gören Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'ne kontrol için geldi - Son Dakika
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Kalp krizi tedavisi gören Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi'ne kontrol için geldi

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Kalp krizi tedavisi gören Cem Yılmaz, ÇOMÜ Hastanesi\'ne kontrol için geldi
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Kalp krizi geçirdiği 29 Ağustos'tan bu yana tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'nden 31 Ağustos'ta taburcu edilen Cem Yılmaz, bugün kontrole geldi. Yılmaz, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaşıp Prof. Dr. Ercan Akşit ile hastanenin hesaplarını etiketledi.

KOMEDYEN Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kontrole geldi. Cem Yılmaz, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'deki yazlık evinde 29 Ağustos'ta göğüs ağrısı yaşayan komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne (ÇOMÜ) sevk edildi. Burada Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapıldı. Ameliyatının ardından sağlık durumu iyi olan Yılmaz, 2 gün koroner yoğun bakımda tedavi gördü. Tedavisinin ardından Cem Yılmaz, 31 Ağustos'ta taburcu edildi.

Komedyen, aynı hastaneye bugün kontrol için geldi. Yılmaz, hastane önünde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Cem Yılmaz, fotoğrafta Prof. Dr. Ercan Akşit ile üniversite hastanesinin hesaplarını da etiketledi.

Kaynak: DHA
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