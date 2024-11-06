Kalp Krizinden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

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MARDİN'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren polis memuru Erol Koyun (48), memleketi Adana'da toprağa verildi. Cenazede Esra Koyun, polis eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna selam verip, gözyaşı döktü.

Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Erol Koyun, oturduğu TOKİ Polis Lojmanları'nda dün sabah saatlerinde fenalaştı. Ailesinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürülen 3 çocuk babası Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erol Koyun'un cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi. Koyun'un Türk bayrağına sarılı tabutu, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Koyun'un eşi Esra Koyun, tören mangasının omzunda taşıdığı tabuta selam verip, gözyaşı döktü. Koyun'un çocukları Beyza Nur Köroğlu, Ömer Musa ve Melike Koyun ise yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Polis memuru Erol Koyun, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.