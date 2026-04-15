Kalp Sağlığı İçin Egzersiz ve Beslenme Önerileri

Erzurum Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji kliniğinden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi İlkin Guliyev, kalp sağlığı için egzersiz ve Akdeniz tipi beslenme önerisinde bulundu.

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında uyarılarda bulunan uzmanlar, egzersiz ve sağlıklı diyetin birbirinden ayrılamaz iki temel direk olduğunu belirterek, bu alışkanlıkların kalp hastalıklarının yanı sıra şeker ve kolesterol hastalıkları riskini de kontrol altına aldığını hatırlatıyor.

Uzmanlar, kalp sağlığı için düzenli egzersiz ve Akdeniz tipi beslenme önererek, kalbi korumanın yolunun mutfaktaki doğru tercihlerden ve günlük düzenli hareketten geçtiğini vurguluyor.

Doç. Dr. Aydınyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp sağlığı açısından sağlıklı beslenmenin çok önemli olduğunu söyledi.

Kalbi korumanın en önemli köşe taşlarından birisinin de sağlıklı beslenme olduğuna dikkati çeken Aydınyılmaz, şunları kaydetti:

"Kalp sağlığı için Akdeniz tipi beslenme çok önemli. Günlük tuz tüketimini 5 gramın altına düşürmek, tansiyonu dengelemek için kritiktir. Günde 200 gram meyve ve sebze tüketimi, tam buğdaylı gıdalar ve günde 30 gram fındık, kalp sağlığımızı yüzde 30'a varan oranda koruyabilmektedir. Haftada 1-2 gün balık tüketilmeli, şekerli içeceklerden ve paketli (işlenmiş) gıdalardan mutlaka uzak durulmalıdır."

Dr. Öğr. Üyesi Guliyev de kalp sağlığı için egzersizin en güçlü ilaç olduğunu vurguladı.

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aktivite öneren Guliyev, "Özellikle popüler olan ancak risk barındıran aktivitelere dikkat etmeliyiz. Haftada 1 gün yapılan halı saha gibi aşırı tempolu egzersizler, kalp krizi ve ani ölüm riskini artırabilir. Önerimiz, her gün düzenli ve sürdürülebilir harekettir. Spor salonuna gitmek şart değil, asansör yerine merdiven kullanmak bile kalp için büyük bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.